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Zihin çarklarınızı kilitleyecek 5 zor bilmece: 200 kişiden 1'i bile başarıya ulaşamadı

Bilmeceler küçük yaştan itibaren eğlenceli bir şekilde zekayı geliştiren, mantık yürütme becerilerini sınayan ve çözmek için çaba sarf etmemizi gerektiren bulmacalar olarak biliniyor. Bilmeceler zekayı ve mantığı sınamak için harika bir yol sunuyor. İşte zihin jimnastiği için hazırladığımız 5 zorlu bilmece!

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:52 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:52
Zihin çarklarınızı kilitleyecek 5 zor bilmece: 200 kişiden 1’i bile başarıya ulaşamadı

Bilmece, zeka ve mantık becerilerini test etmek için eğlenceli bir yol olabiliyor. Ancak bazı bilmece soruları o kadar karmaşık ki zihinsel çarklarınızı kilitleyebiliyor. Çok az kişi 5 bilmecenin 5'ini de başarılı bir şekilde cevapladı.

ZİHİN ÇARKLARINIZI KİLİTLEYECEK 5 ZOR BİLMECE

1- Erken uyanmaktır işim. Mahallede çınlar sesim.

2- Sıcağa koyma kururum, suya koyma köpürürüm.

3- 3 avcı 3 saatte 3 ördek vurabiliyorsa 9 avcının 9 ördeği vurabilmesi için kaç saat lazımdır?

4- Kıvrım kıvrım kıvrılır çizgisi, ayırır kara ile denizi.

5- Başta sert olan ama sonra yumuşayan ve sürekli sürekli içine hava verdiğin şey nedir?

İŞTE CEVAPLAR

1- Horoz

2- Sabun

3- 9 saat

4- Harita

5- Sakız

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