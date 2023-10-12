Zihin çarklarınızı kilitleyecek 5 zor bilmece: 200 kişiden 1’i bile başarıya ulaşamadı

Bilmece, zeka ve mantık becerilerini test etmek için eğlenceli bir yol olabiliyor. Ancak bazı bilmece soruları o kadar karmaşık ki zihinsel çarklarınızı kilitleyebiliyor. Çok az kişi 5 bilmecenin 5'ini de başarılı bir şekilde cevapladı.
Bilmece, zeka ve mantık becerilerini test etmek için eğlenceli bir yol olabiliyor. Ancak bazı bilmece soruları o kadar karmaşık ki zihinsel çarklarınızı kilitleyebiliyor. Çok az kişi 5 bilmecenin 5'ini de başarılı bir şekilde cevapladı.
ZİHİN ÇARKLARINIZI KİLİTLEYECEK 5 ZOR BİLMECE
1- Erken uyanmaktır işim. Mahallede çınlar sesim.
2- Sıcağa koyma kururum, suya koyma köpürürüm.
3- 3 avcı 3 saatte 3 ördek vurabiliyorsa 9 avcının 9 ördeği vurabilmesi için kaç saat lazımdır?
4- Kıvrım kıvrım kıvrılır çizgisi, ayırır kara ile denizi.
5- Başta sert olan ama sonra yumuşayan ve sürekli sürekli içine hava verdiğin şey nedir?
İŞTE CEVAPLAR
1- Horoz
2- Sabun
3- 9 saat
4- Harita
5- Sakız