Morhipo KAPANDI MI, neden? 12 yıllık siteydi! Kullanıcılarına kötü haberi SMS ile verdi

Ev eşyası, kozmetik ve devamında pek çok kategoride kullanıcılarına hizmet veren Morhipo faaliyetlerine son verme kararı aldı. İşte detaylar...
Ev eşyası, kozmetik ve devamında pek çok kategoride kullanıcılarına hizmet veren Morhipo faaliyetlerine son verme kararı aldı. İşte detaylar...
MORHİPO KAPANDI MI, NEDEN?
Morhipo.com kapanıyor. Morhipo tarafından kullanıcılarına gönderilen SMS ve e-postalara göre şirketin internet sitesi bundan böyle hizmet vermeyecek. 17 Ekim 2023 itibarıyla internet sitesinin kapanmasının ardından Morhipo kullanıcıları alışverişlerini sadece Boyner'in web sitesi boyner.com.tr üzerinden yapabilecekler.
SİTEDEN ÜRÜN ALMIŞ OLAN MÜŞTERİLER KİMİNLE İRTİBATA GEÇECEK?
Morhipo attığı bir maille kullanıcıların sık sorduğu soruları da yanıtladı. Kullanıcılar siteden aldıkları bir ürünü iade ya da değişim için Boyner'le iletişim kurabilecekler.