⚽🏆 TÜRKİYE - LETONYA maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Türkiye-Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım kadrosu...

Türkiye Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak. Maçın genel bilet satışı başladı ve taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi kandalda soruları yer aldı. İşte Türkiye - Letonya maçıyla ilgili merak edilenler...
TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATILARI
Konya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu bulunuyor. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig Kartları ile satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
🧤 KALECİLER:
Altay Bayındır (Manchester United)
Doğan Alemdar (Troyes)
Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)