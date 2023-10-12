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⚽🏆 TÜRKİYE - LETONYA maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Türkiye-Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım kadrosu...

Türkiye Letonya maçı için araştırmalar hızlandı. Taraftarlar ise bu büyük karşılaşma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyorlar. Peki Türkiye - Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A milli takım kadrosu...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:09 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:09
⚽🏆 TÜRKİYE - LETONYA maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Türkiye-Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım kadrosu...

Türkiye Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak. Maçın genel bilet satışı başladı ve taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi kandalda soruları yer aldı. İşte Türkiye - Letonya maçıyla ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATILARI

Konya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu bulunuyor. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig Kartları ile satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

🧤 KALECİLER:

Altay Bayındır (Manchester United)
Doğan Alemdar (Troyes)
Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

🛡️ DEFANS:

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Zeki Çelik (Roma)
Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Cenk Özkacar (Valencia)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Rayyan Baniya (Trabzonspor)
Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Rıdvan Yılmaz (Rangers)

⚽ ORTA SAHA:

Berkan Kutlu (Genoa)
Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)

🥅 FORVET:

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Leicester City)
Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor)
Bertuğ Yıldırım (Rennais)
Cenk Tosun (Beşiktaş)
Kenan Yıldız (Juventus)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)


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