Galatasaray , taraftar deneyimini dijitalleştirerek "Dünyanın İlk Dijital Taraftar ı" Leo'yu tanıttı. Kulüp tarafından paylaşılan video, Leo ismindeki dijital taraftarın tanıtımını içeriyor. Peki, Galatasaray dijital taraftarı Leo kimdir , adının anlamı ne? Dijital taraftar nedir, ne demek? İşte haberin detayı!

Leo, adını Galatasaray 'ın renkleriyle özdeşleşen sarı ve kırmızı renklerden alıyor. Bu dijital taraftar , Galatasaray'ın sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarla etkileşimde bulunacak ve kulüp hakkında güncel bilgileri paylaşacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Türkiye'de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo'yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Leo hayatının merkezine Galatasaray'ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi. Leo aynı zamanda bir müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer.

Büyük Galatasaray taraftarı Leo'yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak."