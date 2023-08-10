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Ofis Yem Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem (OFSYM) halka arz hangi banka? Hisse kodu ve fiyatı...

Ofis Yem Gıda bu hafta halka arz oluyor. Hisse kodu OFSYM olarak açıklandı. Peki Ofis Yem Gıda halka arz ne zaman? OFSYM halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem (OFSYM) halka arz hangi banka? İşte hisse kodu ve fiyatı...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:41 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:41
Ofis Yem Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem OFSYM halka arz hangi banka? Hisse kodu ve fiyatı...

Ofis Yem Gıda Sanayi'nin halka arz tarihleri belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşecek olan halka arzda talep toplama işlemleri için önemli detaylar açıklandı. Peki Ofis Yem Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem (OFSYM) halka arz hangi banka? Hisse kodu ve fiyatı...

OFİS YEM GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ofis Yem Gıda (OFSYM) halka arz tarihleri 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Talep toplama süresi 2 gün olacak.

10 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 11 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

OFİS YEM GIDA HİSSE FİYATI NE?

Ofis Yem 27,20TL'den halka arz olacak.

OFİS YEM GIDA HALKA HİSSE KODU NE?

Ofis Yem hisse kodu OFSYM olarak açıklandı.

OFİS YEM GIDA KAÇ LOT VERİR?

Ofis Yem şirketi 22,750,000 lot veriyor.

OFİS YEM GIDA HALKA ARZ EŞİR Mİ ORANSAL MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

OFİS YEM GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ofis Yem, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.


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