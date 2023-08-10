Ofis Yem Gıda Sanayi'nin halka arz tarihleri belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşecek olan halka arzda talep toplama işlemleri için önemli detaylar açıklandı. Peki Ofis Yem Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem (OFSYM) halka arz hangi banka? Hisse kodu ve fiyatı...