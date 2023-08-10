Ofis Yem Gıda Sanayi'nin halka arz tarihleri belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşecek olan halka arzda talep toplama işlemleri için önemli detaylar açıklandı. Peki Ofis Yem Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Ofis Yem (OFSYM) halka arz hangi banka? Hisse kodu ve fiyatı...
OFİS YEM GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ofis Yem Gıda (OFSYM) halka arz tarihleri 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Talep toplama süresi 2 gün olacak.
10 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 11 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
OFİS YEM GIDA HİSSE FİYATI NE?
Ofis Yem 27,20TL'den halka arz olacak.
OFİS YEM GIDA HALKA HİSSE KODU NE?
Ofis Yem hisse kodu OFSYM olarak açıklandı.
OFİS YEM GIDA KAÇ LOT VERİR?
Ofis Yem şirketi 22,750,000 lot veriyor.