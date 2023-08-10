Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever hangi görevlerde bulundu?

Valiler Kararnamesi 10 Ağustos 2023 tarihliResmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması gerçekleştirildi. Bu noktada Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Alper Tanrısever kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever hangi görevlerde bulundu?

GÜMÜŞHANE VALİSİ ALPER TANRISEVER KİMDİR? Alper Tanrısever 9 Eylül 1976 tarihinde Ankara Kızılcahamam'da doğdu. İlk öğrenimini Zonguldak Alaplı'da ortaöğrenimini ise Kdz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Kaymakam Adayı olarak atandı. Ankara Evren ve Afyonkarahisar İscehisar ilçelerinde Kaymakam vekili olarak çalıştı. İngiltere University of Exeter'de Sosyal Politika alanındaki Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Kaymakamlık Kursunu bitirdi.