Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliği'ne Türker Öksüz atandı.Atama listesinin yayınlanmasının ardından ''Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar....
TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?
Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır.
1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.
1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kâhta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.