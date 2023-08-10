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Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde 57 ilin valisi değiştirildi. Bu kararlar sonucunda Burdur Valisi Türker Öksüz oldu. Peki Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:09 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:09
Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliği'ne Türker Öksüz atandı.Atama listesinin yayınlanmasının ardından ''Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar....

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kâhta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. 2023 yılında da Burdur Valiliğine atandı. Türker ÖKSÜZ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.


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