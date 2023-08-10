Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. 2023 yılında da Burdur Valiliğine atandı. Türker ÖKSÜZ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.