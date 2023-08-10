MSÜ MÜLAKAT SONUÇ: personeltemin.msb.gov.tr! 2023 MSÜ Harp okulları 2. seçim aşamaları sonuçlarına nasıl bakılır? e-Devlet...

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ Seçim Aşaması Faaliyetleri: a. Hava Harp Okulu adayları için; 1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.) 3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Değerli Adaylarımız; 1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına Aday Yerleştirme İşlemleri kapsamında; a. Aday Çağrı İşlemleri 28 Ağustos-16 Eylül 2023 (son çağrı tarihi 16 Eylül 2023 saat 17.00'ye kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır. b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 28 Ağustos-18 Eylül 2023 (son kayıt tarihi 18 Eylül 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 2. MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında; a. Aday Çağrı İşlemleri 20-22 Eylül 2023 (son çağrı tarihi 22 Eylül 2023 saat 17.00'e kadar)

b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 20-26 Eylül 2023 (son kayıt tarihi 26 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 3. 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır. 4. 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2023-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır. 5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde saat 17:00'a kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. 7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren; * Aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Çağrı Komisyonu tarafından ulaşılamayan ve sonra aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını bildirmeyen adayların Harp Okulu adaylıkları SONLANDIRILACAKTIR. * Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.