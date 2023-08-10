244 gol 111 asist! Zaniolo’nun abisi geldi! Erden Timur Fred’in intikamını aldı

Daha önce Icardi ve Zaha gibi ünlü futbolcuları bonservisiyle kadrosuna ekleyen Galatasaray , daha da büyük yankı uyandıracak bir transfer fırsatını bekliyor.

Griezmann'a ilgi gösteren Suudi kulüpleri olduğu gibi, Galatasaray da Zaha ve Icardi'de olduğu gibi büyük bir proje ile futbolcuyu etkilemeye çalışacak.