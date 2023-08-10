Daha önce Afyon, Muş ve Tekirdağ'da vali olarak görev alan Aziz Yıldırım son atama kararıyla Trabzon valiliğine getirildi. Peki Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

YENİ TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.