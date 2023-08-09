Olimpija Ljubljana-Galatasaray MAÇ ÖZETİ - Olimpija Ljubljana-Galatasaray 0-3

Türk futbolunun önde gelen temsilcisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunun ilk maçında Slovenya'nın NK Olimpija takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasıyla sonuçlandı.
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.
14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.
20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.
36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.