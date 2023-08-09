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Olimpija Ljubljana-Galatasaray MAÇ ÖZETİ - Olimpija Ljubljana-Galatasaray 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu 3. Eleme turunda Galatasaray, rakibi Olimpija'ya karşı sahaya çıktı. Galatasaray, mücadeleyi muazzam bir oyunla 3-0'lık skor üstünlüğüyle sürdürdü. Ancak maçı canlı izleyemeyen taraftarlar, merakla Olimpija Galatasaray maçının özetini ve attığı gollerin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:31 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:31
Olimpija Ljubljana-Galatasaray MAÇ ÖZETİ - Olimpija Ljubljana-Galatasaray 0-3

Türk futbolunun önde gelen temsilcisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunun ilk maçında Slovenya'nın NK Olimpija takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasıyla sonuçlandı.

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

İkinci yarı golle başladı

Hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciden seken top Mertens'in önüne düşerken, Belçikalı yıldız topu kalenin boş köşesine göndermekte zorlanmadı ve 48. dakikada fark 2'ye çıktı.

Mertens'ten tarihi gol!

Dries Mertens (36 yıl 94 gün) Olimpija Ljubljana karşısında 48. dakikada attığı golle Galatasaray tarihine geçti. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takımın tarihinde Avrupa Kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.


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