METEOR MU DÜŞTÜ SON DAKİKA İSTANBUL? Işık patlaması nedir, neden oldu? Işık patlaması nerede oldu, depremi tetikler mi?

İstanbul 'un Bahçeşehir, Ispartakule ve Başakşehir semtlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi gündeme bomba gibi düştü. Gece saatlerinde meydana gelen olay sonrası '' Işık patlaması nedir, neden oldu? Işık patlaması nerede oldu, depremi tetikler mi? '' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Bu durum sonrası "Işık patlaması depremi tetikler mi?" sorusu gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı düşen cismin meteor olduğunu idia etti.

İstanbul 'da 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen ve nedeni bilinmeyen ışık hüzmesi sosyal medyayı salladı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyulduğu belirtildi.

IŞIK PATLAMASI NEDEN OLUR, DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bilindiği üzere tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzere İletişim Başkanlığı'ndan açıklamna yapılmıştı.

Açıklamada "Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır.

Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.