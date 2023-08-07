EŞ DURUMU BAŞVURU: personel.meb.gov.tr, mebbis.meb.gov.tr! MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Aile birliği mazereti: Öğretmenin eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin bulunduğu yere atanma talebi.

Yönetmeliğe göre, öğretmenler aşağıdaki mazeretlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler:

Can güvenliği mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin can güvenliğinin tehlikede olması durumunda yer değiştirme talebi.

Engellilik durumu mazereti: En az %40 oranında engelli olan öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin engellilik durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Diğer mazeretler: Yönetmelikte yer almayan diğer mazeretlerden dolayı yer değiştirme talebi.