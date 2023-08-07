EŞ DURUMU BAŞVURU: personel.meb.gov.tr, mebbis.meb.gov.tr! MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Eş durumu başvuru ekranı ve şartları gündemde öğretmenler tarafından araştırılır oldu. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor...
Eş durumu başvuru ekranı ve şartları gündemde öğretmenler tarafından araştırılır oldu. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor...
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan duyuruda kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusu 7 Ağustos 2023 tarihinde alınmaya başlanacak.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir.
Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME NEDİR?
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu kabul edilen öğretmenler, tercihlerine göre atanırlar. Tercihlerinde boş kontenjan bulunmayan öğretmenler, ihtiyaç duyulan yere atanırlar. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu kabul edilmeyen öğretmenler, bulundukları yerde görev yapmaya devam ederler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yönetmeliğe göre, öğretmenler aşağıdaki mazeretlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler:
Aile birliği mazereti: Öğretmenin eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin bulunduğu yere atanma talebi.
Sağlık mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.
Can güvenliği mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin can güvenliğinin tehlikede olması durumunda yer değiştirme talebi.
Engellilik durumu mazereti: En az %40 oranında engelli olan öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin engellilik durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.
Diğer mazeretler: Yönetmelikte yer almayan diğer mazeretlerden dolayı yer değiştirme talebi.