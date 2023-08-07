Kocaeli Derince patlaması neden oldu? Silo nedir, ne işe yarar? Siloda patlama neden olur?

İşte silo patlama nedenleri;

Toz ve gaz birikimi: Silolarda depolanan malzemelerin kullanım süresince oluşturduğu toz ve gazlar zamanla birikebilir. Bu birikim, havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir ve herhangi bir kıvılcım veya alevle temas ederek patlama riskini artırabilir.

Gaz oluşumu: Tahıl ve benzeri ürünlerin zamanla fermantasyon süreçleri sonucu gazlar oluşabilir. Bu gazlar patlayıcı olabilir ve siloda patlama riskini artırabilir.

Nem: Depolanan malzemelerin nem oranı yüksekse, bu durum malzemenin ısınmasına ve bakteri oluşumuna yol açabilir. Bakteriler, gaz üretimi yapabilir ve aşırı ısınan malzemeler patlama riski taşır.