Kocaeli Derince patlaması neden oldu? Silo nedir, ne işe yarar? Siloda patlama neden olur?

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
SİLO NEDİR?
Silo, toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dışkı ve talaş gibi malzemeleri depolamak için kullanılır.
SİLODA PATLAMA NEDEN OLUR?
Siloların patlama nedenleri arasında birçok detayın olabileceğini belirten uzmanlar, bozulan ürünlerin oluşturduğu gazın sıkışması ya da aşırı ısınması nedeniyle oluşabileceğini ifade ediyor.
İşte silo patlama nedenleri;
Toz ve gaz birikimi: Silolarda depolanan malzemelerin kullanım süresince oluşturduğu toz ve gazlar zamanla birikebilir. Bu birikim, havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir ve herhangi bir kıvılcım veya alevle temas ederek patlama riskini artırabilir.
Gaz oluşumu: Tahıl ve benzeri ürünlerin zamanla fermantasyon süreçleri sonucu gazlar oluşabilir. Bu gazlar patlayıcı olabilir ve siloda patlama riskini artırabilir.
Nem: Depolanan malzemelerin nem oranı yüksekse, bu durum malzemenin ısınmasına ve bakteri oluşumuna yol açabilir. Bakteriler, gaz üretimi yapabilir ve aşırı ısınan malzemeler patlama riski taşır.
Oksijenle temas: Silolarda depolanan ürünlerle oksijen temas ederse, oksidasyon süreçleri oluşabilir ve sıcaklık artışına neden olabilir. Bu da patlama riskini artırabilir.
Statik elektrik: Malzemelerin dolum veya boşaltma sırasında sürtünme nedeniyle oluşan statik elektrik, patlamaya yol açabilecek bir kıvılcım oluşturabilir.
Yanıcı maddelerle temas: Silolara yanıcı maddelerin yakın yerleştirilmesi veya temas etmesi, patlama riskini artırabilir.
Hatalı ekipman ve bakım: Silo içinde kullanılan ekipmanların hatalı montajı veya bakımının düzenli yapılmaması, patlama riskini artırabilir.