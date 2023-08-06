Silgiyle siler gibi yok ediyor! Çamaşır suyu dökülen kıyafetlerinizi kurtarmanın yolu bulundu! Meğer...

BÜYÜK LEKELER

Eğer kumaş çok fazla çamaşır suyuyla temas ettiyse ve yukarıda anlattığımız çözüm işe yaramıyorsa, kıyafeti çöpe atmak dışında bir alternatif daha var. Giysiyi tamamen ağartmayı deneyebilirsiniz.

Lastik eldivenlerinizi giyin ve bir kova suyla doldurun. Bir şişe kapağından fazla olmayacak şekilde bir miktar çamaşır suyu ekleyin. Kıyafeti kovada çevirerek istediğiniz renge ulaşana kadar bekleyin.