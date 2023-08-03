UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Tirana ile karşı karşıya gelecek. Peki Tırana - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve canlı izleme yolları...