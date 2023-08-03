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TİRANA - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE! Tirana - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Tirana - Beşiktaş maçına az bir süre kala canlı izleme yolları araştırılmaya başlandı. Stuart Attwell'in düdük çalacağı maçta siyah beyazlı takımda Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar forma giyecek. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 20:24 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 20:24
TİRANA - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE! Tirana - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11’leri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Tirana ile karşı karşıya gelecek. Peki Tırana - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve canlı izleme yolları...

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ AÇIKLANDI

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyananacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele merakla bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.


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