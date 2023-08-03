UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Tirana ile karşı karşıya gelecek. Peki Tırana - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve canlı izleme yolları...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Tirana ile karşı karşıya gelecek. Peki Tırana - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve canlı izleme yolları...
TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ AÇIKLANDI
Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyananacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE!
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele merakla bekleniyor.