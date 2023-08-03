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İL DIŞI TAYİN SONUÇ: personel.meb.gov.tr! İl dışı tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? MEBBİS 2023 il dışı atama puanları!

İller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı atama ve tayin sonuçları ilan edildi. Peki İl dışı tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 19:34 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 20:29
İL DIŞI TAYİN SONUÇ: personel.meb.gov.tr! İl dışı tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? MEBBİS 2023 il dışı atama puanları!

Son dakika... Öğretmenlerin İl Dışı Atama Sonuçları ile yer değiştirme durumları belli oldu. Sonuç listeleri il müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

MEBBİS İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak duyuruldu.

MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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