PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Haberler

DHY KURA TAKVİMİ 2023! 112. Dönem DHY kura tarihleri açıklandı mı? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü başvuruları ne zaman?

DHY kura takvimi gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY ) kurası için gözler Sağlık Bakanlığı'nda! Peki DHY kura ne zaman, saat kaçta? DHY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü başvuruları ne zaman?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 23:39 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 23:39
DHY KURA TAKVİMİ 2023! 112. Dönem DHY kura tarihleri açıklandı mı? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü başvuruları ne zaman?

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabipler ''112. Dönem DHY kura tarihleri açıklandı mı? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü başvuruları ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. DHY kuraları için başvurular 1 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Evraklarını teslim edenler kura takviminin açıklanmasını bekliyor. İşte son durum...

DHY KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

112. DHY kura takviminin henüz açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan bir önceki evrak teslim etme süreci 29 Mayıs'ta son bulmuştı. Başvurular ise 2 Haziran'da alınmaya başlanmıştı. Buna göre 112. dönem DHY kura takviminin de cuma gününe kadar yayımlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

DHY DUYURULARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURA İLANININ AYRINTILARI

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda kura süreciyle ilgili ayrıntılara yer verildi. Kura ilanında;

"Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 01/08/2023 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklardır.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 01/08/2023 tarihi saat 18:00'e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 01/08/2023 tarihi saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir." denildi.


SON DAKİKA