Market poşet fiyatları ne kadar, kaç TL? Artık 25 kuruş değil! Market plastik poşet fiyatları zamlandı mı?

Poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu. Poşet fiyatları 2 Ağustos 2023 itibariyle zamlandı. İşte detaylar...
Poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu. Poşet fiyatları 2 Ağustos 2023 itibariyle zamlandı. İşte detaylar...
ALIŞVERİŞ POŞETİ NE KADAR OLDU?
2 Ağustos tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı güncellemesine göre, plastik alışveriş torbalarında bu tutar adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi. Ancak bu fiyat artışının tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağına dair Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan henüz bilgi gelmedi.
PLASTİK POŞETLERİN ZARARLARI:
Çevre Kirliliği: Plastik poşetler, uzun süre doğada çözünmeyen ve parçalanmaya karşı dayanıklı malzemelerdir. Bu nedenle, kullanıldıktan sonra çoğunlukla çöp yığınlarında birikir veya denizlere, göllere, nehirler ve diğer su kaynaklarına atılır. Çevre kirliliğinin yanı sıra, deniz canlılarına ve kuşlara zarar verebilir ve ekosistemlere zarar vererek doğal dengeleri bozabilir.
Doğal Hayata Tehdit: Plastik poşetlerin açık alanda bulunması, hayvanlar için bir tehdit oluşturur. Poşetler, hayvanların boğulmasına, zehirlenmesine veya boğazlarına takılmasına neden olabilir. Yutulan poşetler de sindirim sistemini tıkayarak hayvanların ölümüne yol açabilir.
Fosil Yakıtların Tükenmesi: Plastik poşetler, petrol veya doğal gaz gibi fosil yakıtların üretimiyle elde edilen plastiklerden yapılır. Bu durum, fosil yakıtların tükenmesine ve iklim değişikliğine katkıda bulunur.
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği: Plastik poşetlerin üretimi ve imhası sırasında sera gazları salınımına yol açar. Bu gazlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana sebeplerinden biridir.
Sağlık Riskleri: Plastik poşetlerde kullanılan bazı kimyasallar, gıda ürünleri ile temas ettiğinde besinlere geçebilir ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. Ayrıca, poşetlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan mikroplastiklerin, insanların soluduğu hava veya su yoluyla vücuda girmesi sağlık sorunlarına neden olabilir.