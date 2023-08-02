Market poşet fiyatları ne kadar, kaç TL? Artık 25 kuruş değil! Market plastik poşet fiyatları zamlandı mı?

Poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu. Poşet fiyatları 2 Ağustos 2023 itibariyle zamlandı. İşte detaylar...

ALIŞVERİŞ POŞETİ NE KADAR OLDU?

2 Ağustos tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı güncellemesine göre, plastik alışveriş torbalarında bu tutar adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi. Ancak bu fiyat artışının tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağına dair Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan henüz bilgi gelmedi.