Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için heyecanla bekleyen öğrenci ve veliler araştırmalarına devam ediyor. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı? 2. nakiller ne zaman alınacak? İşte detaylar...