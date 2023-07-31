Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için heyecanla bekleyen öğrenci ve veliler araştırmalarına devam ediyor. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı? 2. nakiller ne zaman alınacak? İşte detaylar...
LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
31 Tem2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı.
NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?
İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.