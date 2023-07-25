Hangisi bir deyim değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Hangisi bir deyim değildir?

A) Eşekten düşmüş karpuza dönmek

B) Dut yemiş bülbüle dönmek

C) Işık görmüş tavşana dönmek

D) İğne yutmuş maymuna dönmek

Cevap: C