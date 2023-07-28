Aşure günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. günüdür. Muharrem ayı İslam takviminin ilk ayıdır ve aşure günü, Müslümanlar için önemli bir dini gündür. Öte yandan, aşure orucu tutacak milyonlar, ''Aşure günü faziletleri neler, aşure orucu ne zaman tutulur? '' sorusunu yöneltiliyor. İşte detaylar...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Bu sene İslam alemi, Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen aşure günü 28 Temmuz Cuma günü idrak edecek.

AŞURE ORUCU KAÇ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?



Diyanet, Muharrem ayı ve aşure gününe dair detaylı bilgiyi paylaşıyor. Buna göre aşure günü orucu farklı rivayetlere göre bir gün veya birkaç gün tutulabiliyor.

Diyanet'e göre: Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.