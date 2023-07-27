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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıktakilere gitmekten daha güvenlidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 22:55 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 22:56
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıktakilere gitmekten daha güvenlidir?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıktakilere gitmekten daha güvenlidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıktakilere gitmekten daha güvenlidir?

A) Belçika, Hollanda, İspanya

B) Almanya, Fransa, İtalya

C) Romanya, Ruanda, Vietnam

D) Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç

Cevap: C


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