Yumurcak, Yumurcak Köprüsü Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Yumurcak, Yumurcak Köprüsü Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?

A) Cüneyt Arkın

B) Kartal Tibet

C) Ediz Hun

D) Sadri Alışık

Cevap: D