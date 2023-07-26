2023 1 Merkezi atama sonuçları hakkında araştırmalar sıklaştı. KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme için 6 Temmuz'da başlayan tercihler 13 Temmuz'da sona erdi. Tercih işlemini gerçekleştiren adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 2023 1 Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2023/1 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. ÖSYM 'den konuya ilişkin son dakika bir duyuru yapıldığında gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

ATAMA İŞLEMİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.