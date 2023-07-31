Nafaka kalktı mı son dakika 2023? Süresiz nafaka nedir? Nafaka düzenlemesi nedir, ne zaman çıkacak?

Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de sıkça gündeme gelen nafaka konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamındaki süresiz nafaka tartışmalarına değinen Bakan Göktaş, konuda geri dönüş olmayacağı mesajını verdi. Peki, Süresiz nafaka nedir? Nafaka kalktı mı son dakika? İşte merak edilenler...

Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Göktaş, nafaka meselesinin toplumsal önemine vurgu yaparak, ailenin güçlendirilmesinin şart olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, 6284 sayısı kanunun önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

"Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ancak bu tartışmanın 6284 sayılı kanunundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. 6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım."