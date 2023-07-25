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Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 23:15 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 23:18
Denizli’nin Güney ilçesi Denizli’nin neresindedir?

Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

A) Güneyinde

B) Güneybatısında

C) Güneydoğusunda

D) Kuzeyinde

Cevap: D


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