Sosyal medyayı karıştırdı! Speed Dating (Hızlı flört) nedir, ne demek?

Speed Dating (Hızlı flört) nedir, ne demek şeklindeki sorular internet arama motorlarında araştırılır oldu. Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

"Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

SPEED DATE NEDİR?

Birbirini tanımayan 15-20 kadın ve erkek, uzun bir masada karşılıklı otururlar. Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır.

Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra zil çalar...

Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırlar. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir.

Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.