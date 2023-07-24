X'in sırrı yıllar önce attığı tweette gizli! Elon Musk Twitter'ın kuşunu boğdu

DAHA ÖNCE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

NEDEN X YAPTI; TAKVİM.COM.TR YAKALADI

Aynı zamanda SpaceX'in de kurucusu olan Elon Musk neden X logosunu seçtiği ise ayrı bir detay olarak dikkat çekti.