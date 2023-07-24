UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlar olarak kura çekimi heyecanı yaşıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimini canlı olarak takip etmek istiyor. Bu kapsamda Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.