UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlar olarak kura çekimi heyecanı yaşıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimini canlı olarak takip etmek istiyor. Bu kapsamda Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE SEÇENEĞİ HANGİ KANALDA?
İşviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi saat 13:00'te başladı. Kura çekimi TV 8,5 kanalından naklen yayınlanıyor.
Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?
İlk turda Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak olan Galatasaray, turu geçerse Ludogorets - Ljubljaba maçının galibiye oynayacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi ise henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.