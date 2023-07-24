Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.07.2023 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2023 13:22
    ABONE OL

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu?

    Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kura çekiminde rakibi belli oluyor. Heyecanla beklenen kura çekimi, UEFA Genel Merkezi'nde bulunan Nyon kentinde saat 13:00'te başladı. Futbolseverler canlı olarak kura çekimini takip etmek için seçenekleri araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle hakkında bilgiler!

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlar olarak kura çekimi heyecanı yaşıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimini canlı olarak takip etmek istiyor. Bu kapsamda Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE SEÇENEĞİ HANGİ KANALDA?

    İşviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi saat 13:00'te başladı. Kura çekimi TV 8,5 kanalından naklen yayınlanıyor.

    Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.

    GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?

    İlk turda Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak olan Galatasaray, turu geçerse Ludogorets - Ljubljaba maçının galibiye oynayacak.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi ise henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURU BAŞLIYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

        İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:

        Yarın

        19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray

        19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)

        21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)

        21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

        21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

        22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

        Çarşamba

        20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)

        20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)

        21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

        21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

        21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Davutoğlu yediği proto’gol’ü sindiremedi! Sert açıklama
        Haberler Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rakibi kim oldu?
            loading
            SON DAKİKA