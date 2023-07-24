Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? MEB 2023 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları... LGS yerleşemeyenler ne olacak?

Yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Peki, Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2023 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL NEDİR?
LGS ilk tercihleri sonrasında istedikleri okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
Buna göre, 8´inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen veya yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.