Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman 2023? LGS ek tercihler hangi tarihte yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023? İşte detaylar...
LGS EK TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ek tercihler ise 31Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte MEB'in yayımladığı LGS takvimi...
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023