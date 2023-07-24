Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Peki, 2023 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...
LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?
Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?
Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.