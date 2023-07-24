Twitter'ın yeni ismi logosu "X" olacak ve bu isim de şirketin tüm platformlarında kullanılacak. Bununla birlikte, şirketin logosu da X ile uyumlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Peki, Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!
Twitter'ın yeni uzantısı X.com olarak değiştirildi ve bu link artık Twitter'a yönlendiriliyor. Şirketin geçici X logosunun da bugün ilerleyen saatlerde yayınlanması bekleniyor.
TWİTTER X NE DEMEK, ANLAMI NE, NEDEN ÇIKIYOR?
Bu değişikliklerle birlikte Twitter'ın gelecekteki markalaşma stratejisi ve hedefleri konusunda yeni bir döneme girildiği anlaşılıyor. Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına şirketin adının X olacağını söylediği ve işletmenin adının X Corp. olarak değiştirildiği belirtiliyor.
Musk, yeni logonun nasıl görüneceği hakkında özel bir yorum yapmamış olsa da, kendi profil resmini ve Twitter hesabının profil resmini X olarak değiştirmesi değişimin yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor.