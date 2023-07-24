Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor?

TWİTTER X NE DEMEK, ANLAMI NE, NEDEN ÇIKIYOR?

Bu değişikliklerle birlikte Twitter'ın gelecekteki markalaşma stratejisi ve hedefleri konusunda yeni bir döneme girildiği anlaşılıyor. Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına şirketin adının X olacağını söylediği ve işletmenin adının X Corp. olarak değiştirildiği belirtiliyor.

Musk, yeni logonun nasıl görüneceği hakkında özel bir yorum yapmamış olsa da, kendi profil resmini ve Twitter hesabının profil resmini X olarak değiştirmesi değişimin yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor.