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    • Haberler
    • 24.07.2023 12:14
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    • 24.07.2023 12:14
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    Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor?

    Elon Musk Twitter'ı yeni bir yöne götürmek için büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Musk, Twitter'ın mevcut ismini ve logosunu değiştirerek şirketin sosyal medya platformunda farklı bir kimlik için harekete geçeceğinin sinyalini verdi. Peki, Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor? İşte detaylar!

    Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor?

    Twitter'ın yeni ismi logosu "X" olacak ve bu isim de şirketin tüm platformlarında kullanılacak. Bununla birlikte, şirketin logosu da X ile uyumlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Peki, Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    Twitter'ın yeni uzantısı X.com olarak değiştirildi ve bu link artık Twitter'a yönlendiriliyor. Şirketin geçici X logosunun da bugün ilerleyen saatlerde yayınlanması bekleniyor.

    TWİTTER X NE DEMEK, ANLAMI NE, NEDEN ÇIKIYOR?

    Bu değişikliklerle birlikte Twitter'ın gelecekteki markalaşma stratejisi ve hedefleri konusunda yeni bir döneme girildiği anlaşılıyor. Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına şirketin adının X olacağını söylediği ve işletmenin adının X Corp. olarak değiştirildiği belirtiliyor.

    Musk, yeni logonun nasıl görüneceği hakkında özel bir yorum yapmamış olsa da, kendi profil resmini ve Twitter hesabının profil resmini X olarak değiştirmesi değişimin yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor.

        Bu değişikliklerle birlikte, Twitter'ın gelecekte nasıl bir platform olacağı ve kullanıcı deneyimini nasıl şekillendireceği merak konusu.

        TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ, NEDEN DEĞİŞTİ, NE ANLAMA GELİYOR?

        Aslında Elon Musk'ın "X" adını ne kadar sevdiğini bilmeyen kalmadı. İlk olarak 1999'da karşımıza çıkan fintech girişimi X.com, daha sonra bizim onu tanıdığımız haline, Paypal'e dönüşmüştü. Şirketin kurucuları arasında Elon Musk da yer alıyordu. 2017'de Musk, bu alan adını Paypal'den geri satın almıştı. Daha sonra 2002'de SpaceX kuruldu, 2015'te Tesla'nın Model X'i tasarlandı. Musk, 2020'de doğan çocuğunun adını bile "X Æ A-11" koymuştu. Twitter'ın çatı şirketinin adı X Corp. olarak değiştikten sonra Musk, xAI adlı yapay zeka şirketini de tanıttı.
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        Haberler Haberler Twitter X ne demek, anlamı ne, neden çıkıyor? Twitter logosu değişti mi, neden değişti, ne anlama geliyor?
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