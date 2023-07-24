2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr! LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri!

LGS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileler uzun süren bekleyişin ardından tercihlerine göre hangi okullara yerleştiklerini öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesine akın etti. Peki, 2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr sorgulama nasıl yapılır? LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? İşte LGS hakkında bilgiler!
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LGS 2. TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.
Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.