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    • 24.07.2023 10:58
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    • 24.07.2023 10:58
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    2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr! LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri!

    1 milyonu aşkın öğrenci tarafından heyecanla beklenen LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını http://meb.gov.tr internet adresinden duyurdu. Bu kapsamda "2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr" hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? İşte LGS tercih tarihleri!

    LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

    LGS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileler uzun süren bekleyişin ardından tercihlerine göre hangi okullara yerleştiklerini öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesine akın etti. Peki, 2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr sorgulama nasıl yapılır? LGS 2. tercih ne zaman başlayacak? İşte LGS hakkında bilgiler!

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    LGS 2. TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

    Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

    Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

    Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

    HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

    Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

        LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

        Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
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        Haberler Haberler 2023 LGS lise taban puanları meb.gov.tr! LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri!
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