Uzun bir süre boyunca merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçları için heyecan arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan duyuru ile tercih sonuçları açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları neden açıklamadı? MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
LGS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLAMADI?
LGS yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı.
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Nakil için tercihler E-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi veya E-Okul üzerinden yayınlanan tercih listelerine göre yapılacak.