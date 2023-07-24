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    • Haberler
    • 24.07.2023 10:15
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    • 24.07.2023 10:15
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    LGS tercih sonuçları neden açıklamadı? MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Kritik gün geldi çattı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı ve tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla bugün tercih sonuçlarını sorgulayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan sonuçlar, öğrencilerin lise tercihleri için belirleyici olacak. Peki, LGS tercih sonuçları neden açıklamadı? MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

    LGS tercih sonuçları neden açıklamadı?

    Uzun bir süre boyunca merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçları için heyecan arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan duyuru ile tercih sonuçları açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları neden açıklamadı? MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    LGS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLAMADI?

    LGS yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı.

    LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Nakil için tercihler E-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi veya E-Okul üzerinden yayınlanan tercih listelerine göre yapılacak.

        Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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        Haberler Haberler LGS tercih sonuçları neden açıklamadı? MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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