ınavdan çıkan öğrenciler, Mihriban adı verilen bir sorunun cevabını araştırmaya başlayınca, bu soru gündemin merkezine oturdu. Peki, KPSS Mihriban sorusunun cevabı nedir? Mihriban türküsü sözleri nasıl? İşte detaylar...
KPSS MİHRİBAN SORUSUNUN CEVABI
Henüz sorunun detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban!
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban!
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!