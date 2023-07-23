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    • Haberler
    • 23.07.2023 13:02
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    • 23.07.2023 13:02
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    KPSS Mihriban sorusunun cevabı nedir? Mihriban türküsü sözleri nasıl?

    Bu yıl 23 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sınavı, binlerce adayın katılımıyla yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler, cevaplarına ulaşmaya çalışırken özellikle "Mihriban" adlı bir soru gündemde büyük ilgi çekti. Peki, KPSS Mihriban sorusunun cevabı nedir? Mihriban türküsü sözleri nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS Mihriban sorusunun cevabı nedir?

    ınavdan çıkan öğrenciler, Mihriban adı verilen bir sorunun cevabını araştırmaya başlayınca, bu soru gündemin merkezine oturdu. Peki, KPSS Mihriban sorusunun cevabı nedir? Mihriban türküsü sözleri nasıl? İşte detaylar...

    KPSS MİHRİBAN SORUSUNUN CEVABI

    Henüz sorunun detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.

    MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

    Sarı saçlarına deli gönlümü
    Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
    Ayrılıktan zor belleme ölümü
    Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

    Yâr deyince kalem elden düşüyor
    Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
    Lâmbamda titreyen alev üşüyor
    Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

    Önce naz sonra söz ve sonra hile
    Sevilen seveni düşürür dile
    Seneler asırlar değişse bile
    Eski töre bozulmuyor Mihriban!

    Tabiplerde ilaç yoktur yarama
    Aşk değince ötesini arama
    Her nesnenin bir bitimi var ama
    Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

        Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
        Kar koysan köz olur aşkın külüne
        Şaştım kara bahtın tahammülüne
        Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

        Tarife sığmıyor aşkın anlamı
        Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
        Bir kördüğüm baştan sona tamamı
        Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

        Abdurrahim Karakoç

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