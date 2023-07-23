KPSS oturumlarına katılan adaylar puan hesaplamasını merak edip araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu GÖTÜRÜYOR. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.
Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır.