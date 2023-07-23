Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.07.2023 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 09:57
    ABONE OL

    KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS için aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün tüm Türkiye genelinde yapılacak. Memur adayları bazı konular hakkında araştırmalara başladı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS maratonu başladı!

    KPSS oturumlarına katılan adaylar puan hesaplamasını merak edip araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu GÖTÜRÜYOR. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

    Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır.

        KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Sigortası olmayana emeklilik!
        Haberler Haberler KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
            loading
            SON DAKİKA