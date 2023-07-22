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    • Haberler
    • 22.07.2023 23:34
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    • 22.07.2023 23:34
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    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2023 SONUÇ TAKVİMİ! MEB LGS tercih sonucu ve 1. yerleştirme dönemi tarihi..

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri tamamlandı ve beklenen gün geldi çattı. Binlerce öğrenci, hayalini kurdukları güzel bir lisede okumak için tercihlerini gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 LGS takvimine göre, tercih sonuçları için heyecanla beklenen tarih nihayet açıklandı. İşte 2023 LGS sonuç tarihleri...

    takvim.com.tr
    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS tercih sonuçları için araştırmalar hızlandı.Tercihlerin yapılmasının ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte dteaylar...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bu yıl 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran'da uygulandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Temmuz'da başlayan tercih dönemi 19 Temmuz'da sona erdi. Tercihlerin sonuçları 24 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. LGS 1. yerleştirme dönemi de 24 Temmuz'da başlayacak.

    KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

    Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.
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        Haberler Haberler LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2023 SONUÇ TAKVİMİ! MEB LGS tercih sonucu ve 1. yerleştirme dönemi tarihi..
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