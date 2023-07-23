KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT tarihleri.... KPSS sınavı ne zaman? 2023 KPSS SINAV TAKVİMİ!

2023 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) heyecanı tüm ülkeyi sardı. A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ve Alan Bilgisi sınavları için adaylar geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler ve saatler doğrultusunda adaylar, büyük bir özveri ve çalışma ile sınav için hazırlıklarını tamamladı. Peki, KPSS ne zaman? KPSS 2023 tarihi ne zaman? İşte detaylar...
KPSS NE ZAMAN?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz tarihinde yapılacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz tarihinde Saat 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri