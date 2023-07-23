KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT tarihleri.... KPSS sınavı ne zaman? 2023 KPSS SINAV TAKVİMİ!

2023 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) heyecanı tüm ülkeyi sardı. A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ve Alan Bilgisi sınavları için adaylar geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler ve saatler doğrultusunda adaylar, büyük bir özveri ve çalışma ile sınav için hazırlıklarını tamamladı. Peki, KPSS ne zaman? KPSS 2023 tarihi ne zaman? İşte detaylar...