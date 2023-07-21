Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.