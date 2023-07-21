Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuruları alınmaya başlayan ücretli öğretmenlik için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? İşte merak edilenler...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.
Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;
30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.