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    • 21.07.2023 12:02
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    • 21.07.2023 12:02
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    Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temmuz ve ağustos ayları içerisinde başvuruları tamamlanacak olan ücretli öğretmenlik için sonuç tarihi merak edildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan başvuru sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuruları alınmaya başlayan ücretli öğretmenlik için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? İşte merak edilenler...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.



    Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

    Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;

    30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.



        Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.

        Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL'ye yükselmiştir. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55'lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabilir.
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        Haberler Haberler Ücretli öğretmenlik başvuruları açıklandı mı 2023? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!
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