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    • 21.07.2023 14:07
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    İnstagram çöktü mü son dakika? 21 Temmuz İnstagram akış yenilenemedi sorunu nedir, nasıl çözülür?

    "İnstagram çöktü mü" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sosyal medya platformu Instagram'da çökme problemi yaşandı. Instagram'da bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü son dakika? 21 Temmuz Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İnstagram çöktü mü son dakika?

    Şu saatlerde Instagram kullanan binlerce kişi uygulamaya girerken bazı sorunlar yaşamaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü son dakika? 21 Temmuz İnstagram akış yenilenemedi sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte detaylar...

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

    Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

    Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

        INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

        Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır.

        Akış yenilememesinin iki sebebi olur. Birincisi internet bağlantısı olmadığında, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu hata mesajıyla karşılaşılır.
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        Haberler Haberler İnstagram çöktü mü son dakika? 21 Temmuz İnstagram akış yenilenemedi sorunu nedir, nasıl çözülür?
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