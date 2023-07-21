Şu saatlerde Instagram kullanan binlerce kişi uygulamaya girerken bazı sorunlar yaşamaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü son dakika? 21 Temmuz İnstagram akış yenilenemedi sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte detaylar...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.
Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.
Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.