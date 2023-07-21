PYBS yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS e-Okul VBS sorgulama ekranı!

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.