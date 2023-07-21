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    • 21.07.2023 08:17
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    • 21.07.2023 08:17
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    Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı 2023? yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuç ekranı!

    Sağlık Bakanlığı atama kura sonucu sorgulama ekranı sabahs aatlerinden itibaren hız kazandı.2023 Yılı Haziran Dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası takvimi yayınlandı. 16 Haziran- 22 Haziran 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı 2023?

    Sağlık Bakanlığı 2023 haziran iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023

    Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

    Buna göre Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının da 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
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