Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı 2023? yhgm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuç ekranı!

Sağlık Bakanlığı 2023 haziran iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Buna göre Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının da 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.