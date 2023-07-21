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    • Haberler
    • 21.07.2023 14:30
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    • 21.07.2023 14:58
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    Kahramanmaraş deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.23'te gerçekleşen deprem 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.

    Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD açıkladı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üstü Elbistan ilçesi olarak açıklandı.

    Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    AFAD tarafından paylaşılan veriler şu şekilde:

    Büyüklük:4.0 (Mw)

    Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)

    Tarih:2023-07-21

    Saat:14:23:24

    TSİ Enlem:38.176

    N Boylam:37.256

    E Derinlik:5.55 km

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    2023.07.21 14:45:45 39.7427 39.0507 7.5 -.- 2.2 -.- KERER-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
    2023.07.21 14:37:40 40.5950 30.3007 0.0 -.- 1.2 -.- SEREFIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
    2023.07.21 14:29:35 38.0300 36.4638 13.4 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.07.21 14:23:23 38.2055 37.1957 5.0 -.- 3.9 3.8 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.07.21 14:05:49 36.1862 33.7647 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
    2023.07.21 14:05:13 40.2643 28.3603 0.0 -.- 0.9 -.- AKCAKOYUN-KARACABEY (BURSA) İlksel
    2023.07.21 13:46:00 38.3123 37.7762 5.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
    2023.07.21 13:43:06 38.0075 36.4135 5.3 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.07.21 13:12:11 39.1658 26.0735 2.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2023.07.21 12:48:19 38.1760 37.3255 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.07.21 12:46:27 38.1460 36.5562 4.2 -.- 2.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.07.21 12:04:27 36.3270 33.8958 0.0 -.- 0.4 -.- BOLACALIKOYUNCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2023.07.21 11:25:26 38.3507 38.2278 16.8 -.- 1.7 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
        2023.07.21 11:24:27 38.3990 38.3832 15.7 -.- 2.1 -.- YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
        2023.07.21 11:16:21 36.7512 36.2255 7.1 -.- 1.8 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
        2023.07.21 10:44:46 38.3978 37.7113 21.3 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.07.21 10:08:58 37.0377 27.7232 8.2 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
        2023.07.21 10:02:23 39.1175 27.5977 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
        2023.07.21 09:41:18 37.9007 36.1485 5.0 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.07.21 09:35:23 39.1648 26.0798 13.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.07.21 09:29:34 37.1853 36.9305 10.6 -.- 2.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.07.21 09:09:18 36.3215 28.1397 10.5 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2023.07.21 08:53:12 38.3782 38.3308 9.0 -.- 2.0 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
        2023.07.21 08:30:45 36.9358 27.5865 12.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.07.21 08:07:28 37.9780 27.0897 8.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.07.21 07:52:53 38.3633 37.0882 11.3 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.07.21 07:20:59 39.0448 42.3315 9.5 -.- 2.1 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
        2023.07.21 07:09:35 37.8215 37.6503 9.3 -.- 1.7 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2023.07.21 06:54:09 38.9942 40.1085 16.8 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
        2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
        2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
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        Haberler Haberler Kahramanmaraş deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi
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