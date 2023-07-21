Kahramanmaraş deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üstü Elbistan ilçesi olarak açıklandı.
Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD tarafından paylaşılan veriler şu şekilde:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-21
Saat:14:23:24
TSİ Enlem:38.176
N Boylam:37.256
E Derinlik:5.55 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.07.21 14:45:45 39.7427 39.0507 7.5 -.- 2.2 -.- KERER-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.07.21 14:37:40 40.5950 30.3007 0.0 -.- 1.2 -.- SEREFIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2023.07.21 14:29:35 38.0300 36.4638 13.4 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 14:23:23 38.2055 37.1957 5.0 -.- 3.9 3.8 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 14:05:49 36.1862 33.7647 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.07.21 14:05:13 40.2643 28.3603 0.0 -.- 0.9 -.- AKCAKOYUN-KARACABEY (BURSA) İlksel
2023.07.21 13:46:00 38.3123 37.7762 5.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.21 13:43:06 38.0075 36.4135 5.3 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 13:12:11 39.1658 26.0735 2.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 12:48:19 38.1760 37.3255 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 12:46:27 38.1460 36.5562 4.2 -.- 2.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel