TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası!

Son dakika... Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da an itibariyle bir takım aksiklikler yaşanıyor. Bu noktada kullanıcılar internet arama motorlarında 'Twitter çöktü mü, neden çöktü, ne oldu, ne zaman düzelecek?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son durum ve güncel bilgiler...
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter'da 21 Temmuz 2023 saat 16.00'dan itibaren bir sorun yaşandığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılarTwitter'da tweet ve akış sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.
TWİTTER NEDEN ÇÖKTÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Konuya ilişkin henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Resmi kaynaklardan açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.