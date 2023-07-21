TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası!

BİR ÖNCEKİ GÜN DE SORUN YAŞANMIŞTI

Bir önceki gün de sorun yaşayan kullanıcılar araştırmalar yapmıştı. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtilmişti. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabileceği ifade edilmişti.