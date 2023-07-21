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    • Haberler
    • 21.07.2023 17:15
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    • 21.07.2023 17:15
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    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası!

    Son dakika bilgisine göre Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası aldığını dile getiriyor. Peki Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    Son dakika... Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da an itibariyle bir takım aksiklikler yaşanıyor. Bu noktada kullanıcılar internet arama motorlarında 'Twitter çöktü mü, neden çöktü, ne oldu, ne zaman düzelecek?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son durum ve güncel bilgiler...

    TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Twitter'da 21 Temmuz 2023 saat 16.00'dan itibaren bir sorun yaşandığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılarTwitter'da tweet ve akış sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.

    TWİTTER NEDEN ÇÖKTÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konuya ilişkin henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Resmi kaynaklardan açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

        BİR ÖNCEKİ GÜN DE SORUN YAŞANMIŞTI

        Bir önceki gün de sorun yaşayan kullanıcılar araştırmalar yapmıştı. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtilmişti. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabileceği ifade edilmişti.

        Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

        Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

        Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

        - Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
        - Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
        - Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar
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        Haberler Haberler TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası!
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