YKS yerleştirme puanı önemli mi? TYT AYT Ek puanlı yerleştirme nedir? Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek için YKS tercih kılavuzunu yoğun şekilde sorguluyor. Tercihlerin yapılacağı tarihler arasında öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan http://osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?
Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor. Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.
PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.