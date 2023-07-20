Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuç belgeleri ve puanların detaylı bir şekilde yer aldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne de erişim sağlanabilecek.