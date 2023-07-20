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    • Haberler
    • 20.07.2023 09:58
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    • 20.07.2023 10:00
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    Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması...

    Son dakika! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Uzun bir bekleyişin ardından öğrenciler, merakla bekledikleri sonuçlara nihayet erişti. Sınavda başarılı olan adaylar, üniversite eğitimine adım atmak için heyecanla tercih sürecine başlayacak. Peki, Hemşirelik taban puanları nasıl? YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hemşirelik taban puanları 2023!

    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuç belgeleri ve puanların detaylı bir şekilde yer aldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne de erişim sağlanabilecek.

    HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

    En son 2022 hemşirelik taban puanları bulunuyor. 2022 hemşirelik taban puanları ile beraber fikir olabilirsiniz.


    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 384,2325
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 412,90311
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 348,45443



    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 383,21140
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY - 386,72540
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 387,24678
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 427,05086
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 381,51963
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 371,39162

        EBELİK TABAN PUANLARI

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Ebelik SAY - 347,63280
        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY- 330,70827
        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY -331,62051
        EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY- 344,09911



        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY- 342,89298
        MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 90 90 327,40260

        YKS taban puanları listesinde diğer üniversitelerdeki hemşirelik ve ebelik taban puanlarını görebilirsiniz.

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        Haberler Haberler Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması...
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