Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuç belgeleri ve puanların detaylı bir şekilde yer aldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne de erişim sağlanabilecek.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
En son 2022 hemşirelik taban puanları bulunuyor. 2022 hemşirelik taban puanları ile beraber fikir olabilirsiniz.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 384,2325
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 412,90311
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 348,45443
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 383,21140
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY - 386,72540
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 387,24678
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 427,05086
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 381,51963
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 371,39162