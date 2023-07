Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Özel ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik taban- tavan puanları, başarı sıralaması...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 383,21140

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY - 386,72540

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 387,24678

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 427,05086

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 381,51963

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 371,39162