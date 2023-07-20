ÖSYM YKS'de iptal edilen soru var mı? 2023 YKS Üniversite sınavı iptal edilen soru oldu mu? TYT-AYT geçersiz sorular...

SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ



Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görüntüleniyor. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ