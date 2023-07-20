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    • 20.07.2023 07:46
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    ÖSYM YKS'de iptal edilen soru var mı? 2023 YKS Üniversite sınavı iptal edilen soru oldu mu? TYT-AYT geçersiz sorular...

    Son dakika! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Uzun bir bekleyişin ardından öğrenciler, merakla bekledikleri sonuçlara nihayet erişti. Sınavda başarılı olan adaylar, üniversite eğitimine adım atmak için heyecanla tercih sürecine başlayacak. Peki, ÖSYM YKS'de iptal edilen soru var mı? 2023 YKS Üniversite sınavı iptal edilen soru oldu mu? TYT-AYT geçersiz sorular var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖSYM YKS’de iptal edilen soru var mı?

    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuç belgeleri ve puanların detaylı bir şekilde yer aldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne de erişim sağlanabilecek.

    SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

    Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

    YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

    YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görüntüleniyor. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

    YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

    Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

        ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

        "Soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır"

        Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

        Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu:

        "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

        3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.
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