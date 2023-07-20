ÖSYM YKS'de iptal edilen soru var mı? 2023 YKS Üniversite sınavı iptal edilen soru oldu mu? TYT-AYT geçersiz sorular...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuç belgeleri ve puanların detaylı bir şekilde yer aldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne de erişim sağlanabilecek.
SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.
YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görüntüleniyor. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor
YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.