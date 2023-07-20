TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı sözcüklerde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Güncel sözlükte toplam 132 bin 334 söz varlığı yer alırken, bunların 82 bin 235'i madde başı, 18 bin 133'ü ise madde içi sözlerden oluşuyor. Peki, unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır? TDK yazılışı nasıl? İşte bilgiler!