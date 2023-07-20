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    • Haberler
    • 20.07.2023 11:04
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    • 20.07.2023 11:04
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    Unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır? TDK yazılışı nasıl?

    TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı sözcüklerde yeni bir düzenlemeye gitti. Sözlükte 82 bin 235 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere toplamda 132 bin 334 söz varlığı sahip. Peki, unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır? TDK yazılışı nasıl? İşte detaylar!

    Unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır?

    TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı sözcüklerde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Güncel sözlükte toplam 132 bin 334 söz varlığı yer alırken, bunların 82 bin 235'i madde başı, 18 bin 133'ü ise madde içi sözlerden oluşuyor. Peki, unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır? TDK yazılışı nasıl? İşte bilgiler!

    UNVAN, ÜNVAN, KAYYUM, KAYYIM, YÖRÜK, YÜRÜK, PİLİLİ, PİLELİ NASIL YAZILIR?

    Türkçe Sözlük'ün 12. baskısında bazı sözcüklerin yazımı değiştirildi. Buna göre artık unvan yerine ünvan, çi börek yerine çiğ börek, kayyum yerine kayyım, horon vurmak yerine horon tepmek yazılacak.

    İşte o sözcükler:

    Kayyum (eski)- Kayyım (yeni)

    Unvan (eski)- Ünvan (yeni)

    Çiğ börek (eski)- Çi biren (yeni)

    Doğubeyazıt (eski)- Doğubayazıt (yeni)

    Horon vurmak (eski)- Horon tepmek (yeni)

    Yeşilzeytin (eski)- Yeşil zeytin (yeni)

    Marmara Ereğlisi (eski)- Marmaraereğlisi (yeni)

        Yakan top (eski)- Yakantop (yeni)

        Kümeden düşmen (eski)- Küme düşmek (yeni)

        Yeşilsoğan (eski) - Yeşil soğan (yeni)

        Sultan efendi (eski)- Sultanefendi (yeni)

        Akzambak (eski)- Ak zambak (yeni)

        Yeşilbiber (eski)- Yeşil biber (yeni

        Boy bos (eski)- Boy pos (yeni)

        Pilili (eski) - Pileli (yeni)

        Yürük (eski) - Yörük (yeni)
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        Haberler Haberler Unvan, ünvan, kayyum, kayyım, yörük, yürük, pilili, pileli nasıl yazılır? TDK yazılışı nasıl?
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